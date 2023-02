L occhio delle fave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L occhio delle fave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Fagioli secchi generalmente bianchi e di carne. in origine era a base di fave. il cassoulet deriva il proprio nome dalla casseruola in terracotta smaltata...

L'ilo (dal latino hilum, porta) è un piccolo avvallamento o cavità in un organo da cui entrano o escono vasi, nervi e dotti. dall'ilo spesso si dipartono...