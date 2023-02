È noto il suo teorema sulle parallele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È noto il suo teorema sulle parallele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TALETE

Significato/Curiosita : E noto il suo teorema sulle parallele

(blu e rosso) è uguale all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa (viola). animazione a prova del teorema di pitagora il teorema di pitagora è un teorema...

Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio di persona, vedi talete (nome). talete di mileto talete di mileto (in greco antico: a, thalês; mileto, 640 a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

