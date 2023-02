Non inclini a scherzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non inclini a scherzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SERI

Significato/Curiosita : Non inclini a scherzare

Anche piccoli vezzi, come l'abitudine a nascondere la sua vera età. in occasione dei compleanni era solito scherzare e vestirsi in gramaglie, affermando...

Il «mangi» o «cina» (a sud). gli abitanti della serica venivano chiamati seri (seres, in greco antico se), nome con cui veniva indicata anche la loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con inclini; scherzare; inclini alla pietà; scherzare a parole; La si usa per scherzare ; Di carattere allegro e che ama scherzare ; Ama scherzare di continuo; Cerca nelle Definizioni