Non adatta allo scopo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non adatta allo scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INIDONEA

Significato/Curiosita : Non adatta allo scopo

Reazione: d + t 4he + n + 17,6 mev che risulta essere particolarmente adatta allo scopo grazie all'alta sezione d'urto ed alla notevole energia generata dalla...

Di omicidio con un'arma giocattolo: la condotta in sé è assolutamente inidonea al raggiungimento del fine. viceversa, l'uso di un'arma da fuoco caricata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con adatta; allo; scopo; La qualità di chi si adatta con elasticità; L adatta mento d un abito; Modellato per adatta rsi alla forma del corpo umano; Bottiglia adatta ai vini frizzanti; Un uccelletto di color giallo ; Pappagallo bianco; Mettono fine allo slalom; Le tre virtù infuse dallo Spirito Santo; Abili, adatte allo scopo ; Idonee, indicate allo scopo ; Non rispondente allo scopo ; Armonia di operazioni per raggiungere scopo comune; Cerca nelle Definizioni