Il nome di Mammucari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di Mammucari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TEODORO

Significato/Curiosita : Il nome di mammucari

Teo mammucari alla conduzione del programma estivo veline (2004) teodoro mammucari, noto come teo e nato teodoro mammuccari (velletri, 12 agosto 1964)...

Vedi teodoro (disambigua). teodoro è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili ipocoristici: teo, doro, dorino femminili: teodora, fedora... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

