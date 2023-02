Nel bel mezzo di aprile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel bel mezzo di aprile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GL

Significato/Curiosita : Nel bel mezzo di aprile

nel bel mezzo di un gelido inverno (in the bleak midwinter) è un film del 1995 diretto da kenneth branagh. fu presentato in concorso alla 52ª mostra internazionale...

(romania) gl – sigla della denominazione di vetro tessile .gl – dominio di primo livello della groenlandia gl – libreria per la computer grafica gl – in algebra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

