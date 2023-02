Un natante con due chiglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un natante con due chiglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CATAMARANO

Significato/Curiosita : Un natante con due chiglie

Tipo di barca a chiglia presente nel programma dei giochi olimpici la barca a chiglia (in inglese keelboat) è una categoria di natante, solitamente a vela...

catamarano città di lecco di proprietà della navigazione lago di como ormeggiato nel porto di como il catamarano è una imbarcazione appartenente alla categoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con natante; chiglie; Un natante da crociera; natante per buonavoglia; Apre la via al natante ; Un natante fluviale; Con le conchiglie sono chiocciole; Strumento musicale formato da due conchiglie ; Vivono in conchiglie altrui; Le imbarcazioni con due chiglie ; Cerca nelle Definizioni