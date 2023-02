Vi nacque in Spagna Santa Teresa di Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi nacque in Spagna Santa Teresa di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AVILA

Significato/Curiosita : Vi nacque in spagna santa teresa di gesu

teresa d'avila, o di gesù, al secolo teresa sánchez de cepeda dávila y ahumada (avila, 28 marzo 1515 – alba de tormes, 15 ottobre 1582), è stata una religiosa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi avila (disambigua). avila (afi: /'avila/; in spagnolo ávila) è una città spagnola, capoluogo di provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

L isola in cui nacque Napoleone; Ex-organizzazione internazionale che nacque per unire l Europa; Vi nacque Toscanini; Vi nacque Mussolini; Todo _ = ok in spagna ; Città nel centro della spagna ; Tutte le volte in spagna spa; Titolo dei figli del re di spagna , escluso il primogenito; La santa patrona dei fiorai; La santa patrona dei fioristi; La santa di Roccaporena; Un angolino in cui si può stare in santa pace; Una Maria teresa della tivù; Le monete di Maria teresa ; Imperatore d Austria figlio di Maria teresa ; teresa , nota comica siciliana; L ultima ingiuria a gesù ; L ultima ingiuria a gesù ; gesù l ebbe di spine; Recaron doni a gesù ;