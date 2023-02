Si mutò in oui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mutò in oui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OIL

Significato/Curiosita : Si muto in oui

Ciascuno confessa all'altro il desiderio di questo incontro. nel loro duetto (oui, vous l'arrachez à mon âme) riconoscono la loro passione reciproca, ma anche...

Ontology inference layer – linguaggio di markup lingua d'oïl – lingua romanza oil – gruppo musicale christian metal oil – film di massimiliano mazzotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con mutò; Leggendario re di Egina che mutò le formiche in uomini; Cibele lo mutò in pino; mutò in porci i compagni di Ulisse; Il mitico re che mutò le formiche in uomini; Cerca nelle Definizioni