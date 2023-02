Il monte su cui Dio apparve a Mosè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il monte su cui Dio apparve a Mosè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il monte su cui dio apparve a mose

Ebraico secondo il racconto biblico dell'esodo; per i musulmani, invece, mosè fu innanzitutto uno dei profeti e dei messaggeri inviati da dio ai figli di...

833333 la penisola del sinai (in arabo: , shibh jazirat sina; in ebraico: , o più semplicemente il sinai) è una penisola di forma...