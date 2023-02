Li montano i burattinai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li montano i burattinai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Li montano i burattinai

Della criminalpol, falcone si recò in brasile per interrogare buscetta e lì ebbe l'impressione che potesse essere disposto a collaborare. lo stato italiano...

Panorama culturale. l'intento degli originari costruttori fu di riprodurre i teatrini giocattolo in legno o cartone, usati specialmente all'epoca della prima...