Mettono fine allo slalom - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettono fine allo slalom. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OM

Significato/Curiosita : Mettono fine allo slalom

Di quelle usate per gli altri stili. la sua espressione agonistica è lo slalom. esistono due modi di scendere con una tavola ai piedi che vengono denominati...

Sillaba om, presente in testi anteriori almeno al vi secolo a.c. aum od om () , è un termine sanscrito indeclinabile che, col significato di solenne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con mettono; fine; allo; slalom; Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe; Le mettono in giro i maldicenti; Si mettono negli imballaggi per preservare dall umidità; Lo emettono i serpenti; Era fine ... nel vecchio varietà; Quello fine era l artista che interpretava le canzonette nel vecchio varietà; Nel vecchio varietà c era il fine ; fine di patatrac; Pappagallo bianco; Le tre virtù infuse dallo Spirito Santo; Polverizzare il metallo ; Cavallo nei prefissi; Lo utilizza chi si cimenta in slalom acquatici; Nello sci alpino è lo slalom con i pali snodati; Una frazione della gara di slalom ; Lo praticano gli slalom isti; Cerca nelle Definizioni