Il Jack interprete di Shining - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Jack interprete di Shining. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NICHOLSON

shining (the shining) è un film del 1980 diretto da stanley kubrick e da lui scritto insieme a diane johnson. tratto dal romanzo omonimo scritto da stephen...

Jack nicholson nel 2001 oscar al miglior attore 1976 oscar al miglior attore non protagonista 1984 oscar al miglior attore 1998 jack nicholson, pseudonimo...

