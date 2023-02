Immobile per pigrizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immobile per pigrizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INERTE

Significato/Curiosita : Immobile per pigrizia

Disambiguazione – se stai cercando le specie chimiche inerti, vedi inerte (chimica). disambiguazione – se stai cercando il significato di "aggregato"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Un vincolo sull immobile ; Un vincolo sull immobile ; L immobile capitano della Lazio; Donna che possiede un bene immobile ; La conseguenza della pigrizia ; Stanchezza o pigrizia fisica e psichica; pigrizia , indolenza; L animale simbolo di lentezza e pigrizia ;