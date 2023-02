Il grado del Colombo dei telefilm - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il grado del Colombo dei telefilm. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TENENTE

Significato/Curiosita : Il grado del colombo dei telefilm

Per bambini e che anche il tenente, a volte, fischietta. peter falk, qui ritratto nel 1973, nei panni del tenente colombo. colombo è un tenente in forza...

Disambiguazione – se stai cercando la voce araldica, vedi tenente (araldica). il tenente (in alcuni paesi, primo tenente) è il secondo grado degli ufficiali inferiori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con grado; colombo; telefilm; Atteggiamento politico retrogrado e reazionario; grado di durezza dato all acciaio; Azienda in grado di influenzare le scelte del consumatore; Il proiettile in grado di varcare gli oceani; Vi mori Cristoforo colombo ; Il porto spagnolo da cui si imbarcò colombo ; Il porto da cui salpò colombo nel 1492; Le tre navi di colombo ; A-_, telefilm Anni 80 con un gruppo di veterani; È in giallo in seguiti telefilm ; La classe dei ragazzi di un telefilm anni 80; Il telefilm cult dei guardaspiagge; Cerca nelle Definizioni