Gioca il derby con la Juventus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioca il derby con la Juventus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TORINO

Significato/Curiosita : Gioca il derby con la juventus

Se stai cercando altri significati, vedi derby d'italia (disambigua). inter juventus il derby d'italia è il nome dato comunemente all'incontro di calcio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi torino (disambigua). torino (afi: /to'rino/, ascolta[·info]; in piemontese turin [ty'ri]... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con gioca; derby; juventus; gioca a far la mamma; Si gioca con più di cento carte; gioca il derby con l Olympiakos, in Grecia; Si gioca con le cartelle; Gioca il derby con l Olympiakos, in Grecia; Un tifoso del derby ambrosiano; Disputa il derby con l Inter; Gioca il derby contro l Inter; Didier, che ha allenato e giocato per la juventus ; Vecchia... come la juventus ; Portoghese acquistato dalla juventus nel 2018; Ha giocato nella juventus ; Cerca nelle Definizioni