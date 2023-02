Un frutto che si schiaccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un frutto che si schiaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un frutto che si schiaccia

Non essere più capace di reagire ai propri stati d'animo, un peso interiore che lo schiaccia e non basterebbe strapparsi la pelle di dosso per arrivare...

Claudio noce alla 77ª mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia. claudio noce (roma, 1º agosto 1975) è un regista e sceneggiatore italiano...