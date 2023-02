Il fiume di Fornovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiume di Fornovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il fiume di fornovo

fornovo di taro (fornóv in dialetto parmigiano) è un comune italiano di 5 910 abitanti della provincia di parma in emilia-romagna. è situato sulla ss...

Gerta pohorylle gerta pohorylle, meglio conosciuta come gerda taro (stoccarda, 1º agosto 1910 – madrid, 26 luglio 1937), è stata una fotografa tedesca...