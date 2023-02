Un estremità del remo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un estremità del remo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PALA

Significato/Curiosita : Un estremita del remo

Dall'acqua o immersa nell'acqua. il remo ha una parte piatta (pala) ad una estremità. il rematore impugna l'altra estremità. il remo è distinto dalla pagaia perché...

pala d'altare – dipinto d'altare costituito da un'immagine di carattere religioso 1921 pala – asteroide della fascia principale pala – antica città della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con estremità; remo; L estremità meridionale dell America; È situato ad un estremità del midollo spinale; Si trova all estremità della penisola della Maddalena, nel Siracusano; estremità , lembo, orlo; Il gruppo musicale di Noi non ci saremo ; Dolce di Cremo na; L estremo dell asse nel mozzo; È importante dopo i terremo ti; Cerca nelle Definizioni