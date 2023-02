È dura in guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È dura in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GI

Significato/Curiosita : E dura in guerra

L'amore è eterno finché dura è un film del 2004 diretto da carlo verdone. gilberto mercuri, stimato ottico cinquantenne sposato da vent'anni con la psicologa...

Cercando altri significati, vedi yu-gi-oh! (disambigua). primo volume del manga di yu-gi-oh! yu-gi-oh! ( yugio) è un media franchise giapponese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con dura; guerra; Le alcaline dura no di più; La procedura tradizionale; dura un istante; Molto corti per dura ta; Un elegantone d anteguerra ; Non c è finche dura la guerra ; Una nave da guerra romana; Un Edoardo che si distinse nella guerra dei Cent Anni; Cerca nelle Definizioni