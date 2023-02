È diviso in dodici costellazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È diviso in dodici costellazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZODIACO

Significato/Curiosita : E diviso in dodici costellazioni

Complessivo di 360°, un altro basato invece sulle costellazioni. l'associazione fra le costellazioni e la posizione del sole rispetto alle stelle fisse...

È la proiezione dell'equatore della terra. le costellazioni dello zodiaco lo zodiaco è una fascia della volta celeste che si estende per 9° da entrambi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

