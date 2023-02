Distribuisce watt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distribuisce watt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Distribuisce watt

In modo inverso al quadrato, in quanto l'energia per raggiungerci si distribuisce entro una superficie sferica il cui raggio è la nostra distanza d {\displaystyle...

enel s.p.a. (originariamente enel, acronimo di ente nazionale per l'energia elettrica) è una multinazionale italiana dell’energia e uno dei principali...