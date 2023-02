Si dice di imitazioni pedisseque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di imitazioni pedisseque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si dice di imitazioni pedisseque

Profezie messianiche, come si constata esplicitamente ( gv7,42, su laparola.net.) [...] gesù trascende ciò che la scrittura dice di lui [...]» ^ luigi moraldi...

I verbi servili (o modali), funzionano normalmente come verbi ausiliari. come le copule i verbi servili sono una classe ristretta. la loro caratteristica...