Dato Indietro - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : RESO

Significato/Curiosita : Dato indietro

Carica in azione giovani e azione studentesca. non condividendo il supporto dato dal popolo della libertà al governo monti, ne è poi uscita e ha fondato,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi reso (disambigua). reso (in greco antico s rhsos) è un personaggio della mitologia greca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con dato; indietro; Gridato a pieni polmoni; Mandato per la cattura; È stato candidato otto volte all Oscar; Città siciliana che ha dato nome a un vino; Far marcia indietro ; Un interruzione che fa fare un passo indietro al film; Che si può percorrere all indietro ; Lo perde chi resta indietro ;