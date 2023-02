Custodi di mandrie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Custodi di mandrie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BOARI

Significato/Curiosita : Custodi di mandrie

Da guardia, traino e custodia di mandrie nel cantone di berna, oggi è un cane di utilità e da famiglia. già i vasi decorati di epoca romana mostrano...

Lucilla boari (mantova, 24 marzo 1997) è un'arciera italiana. ha rappresentato l'italia ai giochi olimpici estivi di rio de janeiro 2016, classificandosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con custodi; mandrie; In banca vi sono custodi ti i valori; Dare in consegna o in custodi a; I religiosi custodi del Santo Sepolcro; custodi a di protezione per smartphone; Prati per mandrie e greggi; Prato per mandrie e greggi; Cerca nelle Definizioni