Crea un vortice nell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crea un vortice nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ELICA

Significato/Curiosita : Crea un vortice nell acqua

651389 il vortice di naruto in una stampa ukiyo-e di hiroshige, tratta dalla serie delle vedute famose di oltre sessanta province (1855). il vortice di naruto...

Altri significati, vedi elica (disambigua). monumento raffigurante un'elica l'elica (o elica propulsiva o propulsore ad elica) è un organo intermediario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

