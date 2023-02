Le consonanti del luogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti del luogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LG

Significato/Curiosita : Le consonanti del luogo

Articolazione. le consonanti affricate sono note anche come semiocclusive o con il nome (più trasparente) di occlu-costrittive. la consonante affricata viene...

Diffusi vi sono: lg optimus zip lg prada lg g3 lg g4 lg g5 lg g6 lg g 1500 lg cf360 lg gc900 lg velvet lg ericsson lg-nortel ip8840 lg-nortel ldp-7208d... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con consonanti; luogo; Le consonanti del fatuo; Le consonanti come la T e la D; consonanti in arabo; Le consonanti in dazio; Le Mans ne è il capoluogo ; luogo di lavoro sotterraneo; La provincia canadese con capoluogo Halifax; luogo che può dare ospitalità a persone... per nulla raccomandabili; Cerca nelle Definizioni