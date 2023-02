La città delle campane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città delle campane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOLA

Significato/Curiosita : La citta delle campane

Di una o due campane gli oratori, le cappelle, i conventi, i monasteri. sono solitamente dotate di tre o più campane la maggior parte delle chiese italiane...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nola (disambigua). nola è un comune italiano di 33 654 abitanti della città metropolitana di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

