Cassette per le elezioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cassette per le elezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : URNE

Significato/Curiosita : Cassette per le elezioni

Marzo 1979. soprattutto il 3 maggio, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche, un nucleo di circa quindici brigatisti attaccò la sede della...

Una facies culturale sovranazionale, derivata dalla cultura dei campi di urne dell'europa centrale, che si diffonde in gran parte d'italia, incluse la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con cassette; elezioni; cassette per polli; cassette per trasportare polli e galline; Un locale con videocassette e mangianastri; cassette ... ronzanti; elezioni per scegliere il candidato presidente USA; Selezioni , vagli; Le elezioni che servono ad eleggere il governo; Molte volte porta a nuove elezioni ; Cerca nelle Definizioni