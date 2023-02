I capitoli del Corano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I capitoli del Corano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : I capitoli del corano

Religiosi che il corano e la tradizione islamica incorporano, sebbene con alcune importanti differenze rispetto alla narrazione biblica. il corano è diviso in...

sure, un brano musicale dei take that sure, plurale improprio di sura, capitolo del corano sûre è una frazione del comune belga di vaux-sur-sûre. suré...