Il bagno d un locale - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : TOILETTE

Significato/Curiosita : Il bagno d un locale

bagno a ripoli (pronuncia: /'bao a 'ripoli/) è un comune italiano di 25 189 abitanti della città metropolitana di firenze in toscana. il centro di bagno...

Stanza da bagno, detta anche sala da bagno, o semplicemente bagno o anche toilette è un locale adibito alla sede di apparecchi igienico-sanitari, diffuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

