Asini selvatici - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ONAGRI

Asini selvatici

Pur essendo simile esteriormente all'asino selvatico africano (equus africanus) - il progenitore degli asini domestici -, presenta anche molte caratteristiche...

L'onàgro era una macchina bellica utilizzata dall'esercito romano e destinata al lancio di proiettili a massa solida. questa macchina da lancio romana...

