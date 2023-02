La apre e la chiude chi scrive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La apre e la chiude chi scrive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARENTESI

Significato/Curiosita : La apre e la chiude chi scrive

Anni dal suo esordio, parte di una ideale trilogia che si apre con amore tossico e si chiude con non essere cattivo. liberamente ispirato al romanzo le...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi parentesi (disambigua). le parentesi (dal greco pas, derivante dal verbo paetµ parentíthemi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con apre; chiude; scrive; Le apre chi non ha voglia di cucinare; È un dramma se non si apre ; Si apre per far cambiare l aria alla cabina; Si apre per parlare; La pietra... che chiude ; La pietra che… chiude ; Dischiude re i battenti; Una sbarra per chiude re l uscio; scrive va testi per Battisti; Il lapsus... nello scrive re; Artificiosi nello scrive re o nel parlare; Si può scrive re tra; Cerca nelle Definizioni