Un animale corazzato - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ARMADILLO

Significato/Curiosita : Un animale corazzato

O corazzati da sottili tubolari calcarei, e vari animali corazzati di provenienza sconosciuta. questi sono generalmente classificati come animali ediacarani...

i cingolati (cingulata) sono un ordine di mammiferi...

