L Adriano che fu l ultimo papa non italiano prima di Wojtyla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Adriano che fu l ultimo papa non italiano prima di Wojtyla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VI

Significato/Curiosita : L adriano che fu l ultimo papa non italiano prima di wojtyla

Incidenza ventilazione dell'iva vi – codice vettore iata di volga-dnepr vi – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua vietnamita vi – codice iso 3166-1 alpha-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

