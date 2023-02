Trasportano su lunghe distanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasportano su lunghe distanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIR

Significato/Curiosita : Trasportano su lunghe distanze

Maggiore cosicché la propagazione di questo può essere garantita anche a lunghe distanze senza eccessiva attenuazione e/o degradazione. il termine entrò in...

Dalla csai tir – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di tirupati (india) tir – codice iso 639-2 alpha-3 della lingua tigrina tir – targa automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Lo sono le navi che trasportano grandi casse; trasportano documenti immuni da accertamenti doganali; Furgoni che trasportano detenuti; trasportano alieni: dischi __; È per lunghe zza il terzo fiume del Regno Unito; Camminano con lunghe falcate - antitesi; Non camminano con lunghe falcate; Ampio scialle veneziano con lunghe frange; Una misura da distanze astronomiche; Nave da carico e passeggeri per brevi distanze ; Accorcia le distanze ; Consente ai conoscenti di mantenere le distanze ;