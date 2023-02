Troppo aderenti, detto di capi di vestiario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Troppo aderenti, detto di capi di vestiario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRETTI

Significato/Curiosita : Troppo aderenti detto di capi di vestiario

Loro abiti troppo aderenti. completavano l'abbigliamento di questo periodo piccoli cappelli calati sulla fronte, e acconciature ricche di elaborati riccioli...

Altre definizioni con troppo; aderenti; detto; capi; vestiario; Ci va troppo chi passa i limiti; Tenere troppo in pentola; Si dice di abito troppo stretto; Può essere troppo legato a principi etici; Pantacalze o pantaloni aderenti ing; Un materiale per padelle antiaderenti ; Pantaloni molto corti ed aderenti ing; Gli aderenti al sodalizio; Così viene detto un fanatico anticlericale; Il detto latino che indica l utilità di ribadire; Fu detto Il cigno di Busseto; Così è detto un minerale appena estratto; I capi toli del Corano; La capi tale della Romania; La capi tale del Cile; Mascate ne è la capi tale; Capi di vestiario ritornati di moda; Un capo di vestiario ; Capo di vestiario per chi va in montagna; Sacca da vestiario che era usata dai soldati di cavalleria; Cerca nelle Definizioni