Riprendere, inglobare di nuovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riprendere, inglobare di nuovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RIASSORBIRE

Significato/Curiosita : Riprendere inglobare di nuovo

Farmaceutica e di quella liquoriera. fu allora che comparve sullo scenario chimico la montecatini. la montecatini iniziò ad inglobare e trasformare l'impianti...

Osteoclasti vanno a contatto con la matrice ossea e hanno la funzione di riassorbire l'osso erodendolo mediante enzimi di esocitosi e ph acido, collaborano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con riprendere; inglobare; nuovo; riprendere in servizio; Piccolo pasto per riprendere energia; La web per riprendere ; Apparecchio portatile usato per riprendere ; Di nuovo nei prefissi; nuovo arrivato che ha molto da imparare; nuovo , lucido e mai utilizzato; Reso più nuovo e adatto; Cerca nelle Definizioni