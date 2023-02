Nel caso che - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel caso che. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OVE

Significato/Curiosita : Nel caso che

Prendendo spunto dal caso roswell, nel 1999 è stata prodotta una serie televisiva (non ambientata nel 1947 ma ai giorni nostri) che si intitola roswell...

ove hauge, atleta norvegese ove jørstad, calciatore norvegese truls ove karlsen, sciatore alpino norvegese ove kindvall, calciatore svedese karl ove knausgård... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con caso; Io, ma in un altro caso ; Una protezione in caso di cadute; L animale che in caso di pericolo batte la coda sull acqua; Si dà in caso di pericolo; Cerca nelle Definizioni