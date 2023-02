Controverso studioso di terrorismo e conflitti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Controverso studioso di terrorismo e conflitti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORSINI

Significato/Curiosita : Controverso studioso di terrorismo e conflitti

Tradizionale, la guerra è un conflitto tra stati sovrani o coalizioni per la risoluzione, di regola in ultima istanza, di una controversia internazionale più...

– se stai cercando altri significati, vedi orsini (disambigua). blasone della famiglia orsini gli orsini sono tra le più antiche famiglie nobili di roma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con controverso; studioso; terrorismo; conflitti; L Hirst controverso artista contemporaneo; Teologo francese del IX secolo noto per un controverso scritto sull eucaristia; studioso ... di sargassi; studioso del comportamento animale; Uno studioso di fatti e di date; Vladimir, studioso del folclore russo e della fiaba; Marco, economista vittima del terrorismo ; Indaga in Italia sui reati di terrorismo ; Politico democristiano vittima del terrorismo ; L elemento degli anni del terrorismo in Italia; Monumento romano dedicato all assenza di conflitti ; Lo sono i conflitti ... fratricidi; conflitti a fuoco fra Stati; I conflitti per il controllo del santuario d Apollo; Cerca nelle Definizioni