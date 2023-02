Lo ha allenato Sacchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo ha allenato Sacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MILAN

Significato/Curiosita : Lo ha allenato sacchi

Squadre da lui allenate o dirette. arrigo sacchi, calcio totale. la mia vita raccontata a guido conti, milano, mondadori, 2015. arrigo sacchi, luigi garlando...

Disambiguazione – "milan" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi milan (disambigua). l'associazione calcio milan, meglio nota come ac milan, o semplicemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

