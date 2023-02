Struttura sottile di delimitazione o rivestimento anatomico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Struttura sottile di delimitazione o rivestimento anatomico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MEMBRANA

Significato/Curiosita : Struttura sottile di delimitazione o rivestimento anatomico

Alessandrini di stabilire un fondamento anatomico alla clinica ippocratica non ebbe però seguito e fu presto abbandonato. una delle cause principali di questo...

La membrana cellulare, detta anche membrana plasmatica, plasmalemma o citomembrana, è un sottile rivestimento, con spessore di 5-100 nm (50-1000 å), che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con struttura; sottile; delimitazione; rivestimento; anatomico; struttura per concerti e partite di basket; Lo è la struttura formata da quattro parti; struttura che tiene lontani due elementi; Resistente e con una buona struttura ; Cordicella sottile e resistente; sottile raggio di luce usato anche in chirurgia; sottile membrana vibrante dell orecchio; Hanno un sottile filo; In mezzo al rivestimento ; rivestimento estetico lucente su un metallo; Artistico rivestimento di legno per pareti; rivestimento per soffitti; Fianco anatomico ; Un lato anatomico ; Cerca nelle Definizioni