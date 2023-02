Propiziare un accordo tra le parti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propiziare un accordo tra le parti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MEDIARE

Significato/Curiosita : Propiziare un accordo tra le parti

Incontravano nel loro percorso: in particolare le donne incinte offrivano il loro ventre alla frusta per propiziare la nascita del figlio.. alla festa assiste...

Cosa nostra. era soprannominato 'u papa (il papa) per la sua abilità a mediare tra le varie famiglie mafiose. albero genealogico dei due rami della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

