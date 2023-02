Uccide il toro nell arena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccide il toro nell arena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MATADOR

Significato/Curiosita : Uccide il toro nell arena

Di torero: il matador è colui che combatte il toro a piedi e lo uccide; il rejoneador è colui che combatte il toro a cavallo e lo uccide; il peón è un...

Il matador (man-portable anti-tank, anti-door) (in lingua italiana: anticarro portatile da uomo, anti-door) è un sistema d'arma anti-armatura monouso...

