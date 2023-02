La parte decimale del logaritmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte decimale del logaritmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANTISSA

Significato/Curiosita : La parte decimale del logaritmo

Grafico della funzione logaritmo in base 2 in matematica, il logaritmo di un numero in una data base è l'esponente al quale la base deve essere elevata...

Considera errato l'uso di mantissa, e donald knuth, che usa l'espressione parte frazionaria e considera l'uso di mantissa in questo contesto un abuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

