Termine che viene contrapposto a denaro negli scambi borsistici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termine che viene contrapposto a denaro negli scambi borsistici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LETTERA

Significato/Curiosita : Termine che viene contrapposto a denaro negli scambi borsistici

Banca che ha concesso il mutuo, che ottiene indietro del denaro con un valore inferiore a quanto preventivato, oppure per un'impresa o un cittadino che abbia...

lettera – segno di un alfabeto lettera – tipo testuale usato nella corrispondenza lettera (o epistola) – genere biblico: gli scritti degli apostoli indirizzati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

