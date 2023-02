È molto pescosa quella di Orbetello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È molto pescosa quella di Orbetello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LAGUNA

Significato/Curiosita : E molto pescosa quella di orbetello

Tevere, il garigliano e il volturno e la sua profondità massima è di 3785 m in una fossa vicino all'isola di ponza. è un mare poco pescoso, sicché i suoi porti...

Stai cercando altri significati, vedi laguna (disambigua). la laguna di venezia vista dal satellite una laguna (dal latino lacuna, spazio vuoto) è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con molto; pescosa; quella; orbetello; molto possessiva; molto diminuito di intensità; molto conosciuto; Situata molto in basso; A Roma c è quella dei Monti; quella del vicino è sempre più verde; quella simbolo degli Stati Uniti ha la testa bianca; quella in blu è una composizione di Gershwin; La regione con orbetello ; Cerca nelle Definizioni