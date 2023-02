Ha petali azzurri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha petali azzurri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FIORDALISO

Significato/Curiosita : Ha petali azzurri

Fiori del giglio hanno sei tepali (tre petali e tre sepali), quindi oltre alla rappresentazione più nota dei tre petali si può trovare quella con sei tepali:...

fiordaliso, pseudonimo di marina fiordaliso (piacenza, 19 febbraio 1956), è una cantautrice italiana di musica pop, con spazio al sottogenere melodico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Una raggiera di petali ; Rosa dai petali giallognoli; Fiori dai lunghi petali ; Decorazione fatta di petali ; Come gli ex azzurri Altafini, Angelillo e Sivori; Un undici di nerazzurri ; azzurri come il cielo; Fiori a palla azzurri o rosei;