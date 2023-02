Severo e orgoglioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Severo e orgoglioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIERO

Significato/Curiosita : Severo e orgoglioso

Pio che lo nominò erede al trono imperiale. nato come marco annio catilio severo (marcus annius catilius severus), divenne marco annio vero (marcus annius...

Fierezza. fiero è un nome proprio di persona italiano maschile. femminili: fiera può sia continuare un soprannome medioevale derivato da "fiero" ("coraggioso"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con severo; orgoglioso; Come l atteggiamento critico molto severo ; severo e austero come in una città greca antica; severo come... un arbitro dentro l area; La mirabile scultura di Sanmartino nella Cappella Sansevero , a Napoli; Indomito e orgoglioso ; Così l orgoglioso tiene la testa; Superbo, orgoglioso ; orgoglioso , pieno di sé; Cerca nelle Definizioni