L uso di sei suoni diversi per altezza - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ESAFONIA

Significato/Curiosita : L uso di sei suoni diversi per altezza

Dei due simboli. i suoni omofoni (o omologhi) sono suoni che grazie alle alterazioni, possono essere espressi da note di diverso nome, pur restando i...

